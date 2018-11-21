شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحالة مطرية على مناطق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، تجدد تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بدءاً من الخميس، على أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الأحد على أقل تقدير.

وتتمثل الحالة الجوية، بمشيئة الله، في تأثر المملكة بحالة ماطرة جديدة تبدأ بالتأثير بدءاً من يوم الخميس بمشيئة الله، بحيث تتكاثر السُحب الركامية الرعدية وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر على أجزاء من المدينة المنورة، تمتد فرص الأمطار تدريجياً خلال النهار لتشمل كلاً من حائل والقصيم وأجزاءً من شمال منطقة الرياض، ومع ساعات المساء والليل تزداد حدة الحالة الماطرة وتمتد لتطال أجزاءً من حفر الباطن وأجزاءً من الجوف، تُصحب بمشيئة الله بالعواصف الرعدية وتساقط زخات البرد؛ وفقاً لطقس العرب.

ومع انتصاف ليلة الجمعة ويوم السبت تزداد المؤشرات على تأثر منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة بحالة “متوسطة – قوية” من عدم الاستقرار الجوي، وتتساقط بمشيئة الله أمطار الخير والبركة بشدة متوسطة إلى غزيرة أحياناً، على أن تستمر هذه الفرصة نهار الجُمعة بمشيئة الله.

أما في يومي السبت والأحد فتنتقل الحالة الجوية لتؤثر بشكل مباشر على الرياض والمنطقة الشرقية وحفر الباطن بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، كما تستمر بشكل أضعف في الحدود الشمالية وحفر الباطن، مع انحسارها عن تبوك والجوف والمدينة المنورة وشرق كل من حائل والقصيم.