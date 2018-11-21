شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة المقبلة حالة من التقلبات الجوية.
وقال كراني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نشهد حالياً، هدوءاً يسبق العاصفة، عاصفة ناتجة عن التقاء محاور بين منخفض السودان ومنخفض حركي شرق المتوسط، والأجواء عرضة لتقلبات متسارعة لـ٧٢ ساعة قادمة”.
وأضاف أن ملامح هذه الحالة الجوية تتمثل في تراكمات رعدية ممطرة، وبرد، ورياح هابطة؛ بداية بالشمالية، ويتدرج الوضع بناء على تحرك المحاور، وسحب على شمال الجنوبية الغربية.. والله أعلم”.
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