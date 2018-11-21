ولي العهد السعودي يزور قاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الزيارة

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة الشمالية. وترأس ولي العهد السعودي إيجازاً تم خلاله إطلاعه على الاستعداد القتالي والجاهزية العملياتية والتدريبية للقطاع الشمالي من أطقم جوية وفنية وطائرات ومعدات.

وقدم ولي العهد السعودي شكره وتقديره لمنسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي على ما يقدمونه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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