العاهل السعودي يوجّه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالجوف

دبي - بواسطة محمد فارس وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الجوف، شمالي البلاد. © Getty الملك سلمان بن عبد العزيز

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التوجيه الملكي يشمل السجناء على ذمة قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد ديونهم عن مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وجاءت توجيهات العاهل السعودي في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجوف ومناطق أخرى من البلاد في نوفمبر الجاري لأجل الوقوف على أحوال المواطنين.

وتعد هذه الجولة الداخلية الأولى للملك سلمان منذ توليه العرش في بداية عام 2015.