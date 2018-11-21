دبي - بواسطة محمد فارس وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الجوف، شمالي البلاد. © Getty الملك سلمان بن عبد العزيز
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التوجيه الملكي يشمل السجناء على ذمة قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد ديونهم عن مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وجاءت توجيهات العاهل السعودي في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجوف ومناطق أخرى من البلاد في نوفمبر الجاري لأجل الوقوف على أحوال المواطنين.
وتعد هذه الجولة الداخلية الأولى للملك سلمان منذ توليه العرش في بداية عام 2015.
شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يوجّه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالجوف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .