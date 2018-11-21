لجنة المسابقات تصدر قرارات بشأن مباريات في الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا بإقامة مباراة الهلال والأهلي شندي في الأول من ديسمبر القادم، فيما أمنت على إقامة مباراة حي الوادي نيالا والأهلي الخرطوم باستاد ربك في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتم التأمين في الاجتماع الذي التأم اليوم”الأربعاء” للجنة المسابقات على اعتماد ملعب “دار الرياضة” لأداء فريق الموردة مبارياته في الدوري الممتاز عدا مباراة المريخ والتي ستلعب باستاد الخرطوم.

وقرّرت اللجنة المنظمة وضع برمجة مباريات الدوري العام في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وهدّدت باستبعاد أي اتحاد لا يسمي البطل بجانب إرفاق روليت مسابقاته بختام الموسم الماضي.