الارشيف / اخبار الخليج

ارتفاع في اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في معاملات مساء اليوم

0 نشر
النور 0 0

  • 1/2
  • 2/2

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018م .

مؤشر اسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 53.00جنيه

الريال السعودي : 14.13جنيه

اليورو : 60.42جنيه

الدرهم الإماراتي : 14.52جنيه

الريال القطري : 14.54 جنيه

الجنيه الإسترليني : 67.84جنيه

الجنيه المصري : 2.96جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في معاملات مساء اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى