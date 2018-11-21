ارتفاع في اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في معاملات مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : مؤشر اسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018م . مؤشر اسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): الدولار الأمريكي : 53.00جنيه الريال السعودي : 14.13جنيه اليورو : 60.42جنيه الدرهم الإماراتي : 14.52جنيه الريال القطري : 14.54 جنيه الجنيه الإسترليني : 67.84جنيه الجنيه المصري : 2.96جنيه

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