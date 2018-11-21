البشير يلتقي نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، توفر الإرادة السياسية القوية الضامنة لتنفيذ الاتفاقيات كافة الموقعة بين السودان وتركيا، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين واستراتيجيتها التي تعززها روابط الدين والتاريخ المشترك.

والتقى البشير ببيت الضيافة ظهر الأربعاء نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأوضح وزير الدولة بالمالية مسلم أحمد الأمير في تصريح صحفي أن أوقطاي أطلع الرئيس على نتائج المباحثات المشتركة بين البلدين، واستعداد بلاده للدخول في استثمارات في مجالات الزراعة وشركات في مجال التعدين خاصة الذهب والبترول.

وأشار إلى الاتفاق على تذليل العقبات البنكية وفتح فرع لبنك زراعات التركي بالسودان.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال، الثلاثاء، إن السودان وبلاده تعتزمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما بأقصى سرعة ممكنة، وشدد على أن الرئيسين البشير و أردوغان، يمتلكان الإرادة الحقيقية لتحقيق النمو في السودان وتطويره.

وبحسب شبكة الشروق وقعت الخرطوم وأنقرة على نحو 12 اتفاقية في مجالات مختلفة، كما تم الاتفاق على رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عام، ترتفع مستقبلاً إلى أكثر من عشرة مليارات دولار.

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