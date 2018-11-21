إنشاء (4) بورصات محاصيل بـ”جنوب كردفان” لمنع التهريب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت ولاية جنوب كردفان عن مقترح لتكوين بورصات بعدد من المحليات لشراء وتسويق المحاصيل ومنع عمليات التهريب.

وقال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، د.محمد أحمد حسين، لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن والي الولاية وجّه بتكوين بورصات بمحليات الدبيبات وأبو جبيهة والقوز وهبيلا، مشيراً إلى أن الشركات قامت بعمليات استثمار في محاصيل السمسم والقطن.

ولفت حسين إلى أن إنتاجية المحاصيل في العروة الصيفية تجاوزت معدلات العام السابق، لزيادة المساحات المزروعة وهطول الأمطار بصورة جيدة.

في ذات السياق، كشف العميد شرطة مهندس الطيب أحمد أيوب معتمد محلية هبيلا، عن نجاح حصاد محصول السمسم، مشيراً إلى أن سعر بيع القنطار بلغ (2,500) جنيه.

وأضاف أيوب أن لجنة أمن المحلية نجحت في وضع خطة محكمة لتأمين موسم الحصاد، الأمر الذي أدى إلى تلافي الاحتكاكات بين الرّعاة والمزارعين.