الزبير يدعو أحزاب الحوار إلى ضرورة الجلوس مع القوى والنواب المستقلين المنسحبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا عضو البرلمان الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، أحزاب الحوار، إلى ضرورة الجلوس مع القوى السياسية والنواب المستقلين المنسحبين من جلسة إجازة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018.

وطالب الحسن اليوم (الأربعاء) بضرورة ممارسة الجودية لإقناعهم للعودة والمشاركة في إجازة القانون قائلاً: ” في السودان الجودية تستمر حتى حبل المشنقة”.

وقال الأمين العام للحركة الإسلامية، خلال مداولات البرلمان حول مشروع قانون الانتخابات في مرحلتي العرض الثالث والرابع “الأخير” “إن القوى السياسية التي انسحبت من جلسة مناقشة القانون احتجاجاً على بعض النقاط الواردة فيه، يريدون أن يملوا على البرلمان رأيهم رغم أنهم أقلية لا يتعدون “7%” من أعضاء البرلمان.

ونوه إلى أهمية ممارسة “الجودية” لإعادة القوى السياسية التي انسحبت من الجلسة حتى يشاركوا فيه.

وكرر حديثه قائلاً “إذا كان المتهم بقضية ما أمام حبل المشنقة لإعدامه، فإننا نمارس الجودية للوصول إلى حل وإيقاف الإعدام”.