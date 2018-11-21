التش وأمير يعتذران عن التشكيل في آخر لحظة بسبب الاصابة

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : قامت إدارة المريخ امس بتسليم كل من العقرب والتش واحمد آدم جزء كبير من مقدمات عقودهم المتبقية كما قامت بتسليم كل اللاعبين مرتب شهرين فيما طالب حمزة داؤود بتسليمه بقية مقدم عقده وهو مبلغ صغير جدا..

وعلى صعيد آخر شكا التش في وقت متاخر من ليل امس من معاودة الاصابة له واعتذر أمير أيضا بسبب تجدد الاصابة..

وعليه أصبح في شبه المؤكد ان يبدأ الزلفاني اليوم بتشكيل يضم كل من:-

منجد في المرمى،،، احمد آدم والجس وصلاح حمزة ورمضان في الدفاع،،ضياء الدين والتكت ومحمد الرشيد في الوسط،،، النعسان والغربال والعقرب في الهجوم.

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