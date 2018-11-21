الدرديري يبين الهدف الأساسي من اجتماع دول الجوار الليبي المقرر في الخرطوم يوم 29 نوفمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد، أن الهدف الأساسي من اجتماع دول الجوار الليبي المقرر في الخرطوم يوم 29 نوفمبر الجاري هو بحث “أثر ما يحصل في ليبيا على دول الجوار”.

وقال أحمد في حوار مع فرانس24 “سننظر بإمكانية إطلاق مبادرة من الاتحاد الأفريقي”، بشأن ليبيا، موضحا أن فرنسا ستحضر بصفة مراقب وأنه سيوجه أيضا دعوة للمشاركة في الاجتماع إلى إيطاليا.

وإبتدر الدرديري أمس الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل 4 دول أبرزها فرنسا وبريطانيا.

وذكر الدرديري أن الحوار مع الولايات المتحدة مستمر بغرض رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم، وقال إن بلاده “ساعدت أميركا في حل أكبر معضلة في المنطقة وهي جنوب السودان”.

واعتبر الوزير السوداني أن اتفاق السلام في جنوب السودان يسير بخطوات جيدة.

وتطرق إلى الأزمة الخليجية ووصف الإجراءات المتخذة إزاء قطر بـ”الحصار”، مؤكدا وقوف الخرطوم على مسافة واحدة من الجميع، وأكد أن بلاده لازالت موجودة عسكريا في اليمن.

وأعرب عن أمله بأن تعمل السعودية وتركيا معا للتوصل إلى “نتائج إيجابية” في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وشدد الدرديري على أن السودان ومصر يسعيان للمشاركة بـ”موقف موحد” في اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل.