أول رد من السعودية على تقارير "التغيير في قيادة المملكة" بسبب مقتل خاشقجي

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء: "نرفض التقارير التي تطالب بضرورة تغيير التسلسل القيادي في الحكم، بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي".

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وقال الجبير أيضاً: "إن قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة بالملك وولي العهد تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي، إن كان رجلا أو امرأة، والبلاد تدعمهما بالكامل، وكل سعودي يشعر أن القيادة تمثله، كما يمثل كل سعودي قيادته. هذه التعليقات التي تم نشرها مثيرة للامتعاض وغير مقبولة على الإطلاق".

وتابع: "المملكة متمسكة بقيادتها كما هي متمسكة بالرؤية التي حددها زعماؤنا من أجلنا في إطار رؤية 2030 للمضي قدما في سبيل الإصلاحات، إننا سنواصل التقدم في هذا الاتجاه بغض النظر عما يقوله أو لا يقوله الناس".

جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي ردا على تقرير نشرته في وقت سابق من هذا الأسبوع وكالة "رويترز"، نقلا عن "3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي" ذكر أن "العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة يسعون لتحقيق تغيير في خط الخلافة بسبب الأزمة الناجمة عن مقتل خاشقجي".

وأضاف التقرير أن المصادر قالت إن الأمراء يتناقشون مع أفراد آخرين من الأسرة الحاكمة في إمكانية أن يتولى الأمير أحمد بن عبد العزيز (76 عاما) الشقيق الأصغر للملك سلمان، عم ولي العهد، العرش بعد وفاة الملك".