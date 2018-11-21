البرلمان السوداني يجيز قانون الانتخابات المثير للجدل

الخرطوم — سبوتنيك. وحسب مراسل لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بالخرطوم، " أجاز المجلس الوطني في السودان (البرلمان)، قانون الانتخابات لعام 2018، بالأغلبية، رغم انسحاب عدد كتل الأحزاب السياسية قبل البدء في مناقشة مشروع قانون الانتخابات في مرحلته الثالثة والأخيرة".

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وقد انسحبت أحزاب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن وحزب الحقيقة الفدرالي من الجلسة احتجاجا على بنود القانون.

وانسحبت بعض الأحزاب السودانية اليوم من جلسة مناقشة مشروع إجازة القانون، أبرزهم حزب "المؤتمر الشعبي" وحزب "حركة الإصلاح الآن".

وأضاف مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "أحزاب سياسية سودانية تنسحب من جلسة مناقشة مشروع إجازة القانون الانتخابات، بالمجلس الوطني في مرحلته الثالثة والأخيرة"، مضيفا أن "أبرز الأحزاب التي أعلنت انسحابها من الجلسة: حزب المؤتمر الشعبي وحزب حركة الإصلاح الآن".