مسعود بارزاني يصل بغداد للقاء مسؤولي الحكومة العراقية (مصدر)

أربيل (العراق) / إبراهيم صالح / الخليج 365

وصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق لإقليم شمال العراق مسعود بارزاني مساء الأربعاء إلى بغداد، للتباحث مع مسؤولي الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، بحسب مصدر مطلع.

وأوضح قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن بارزاني سيجري مباحثات في بغداد تتمحور حول العمل على حل الخلافات بين الإقليم والحكومة العراقية.

وأضاف أن بارزاني سيلتقي في بغداد بدءا من يوم غد الخميس، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وحتى الساعة 15.50 تغ، لم تعقب بغداد ولا أربيل على الزيارة.

وتصدر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111، وهو ما يؤهله لقيادة الحكومة المقبلة.

وهذه أول زيارة لبارزاني إلى بغداد منذ توتر العلاقات بين الجانبين على نحو غير مسبوق، في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل (جرى في سبتمبر / أيلول الماضي) الذي كان بارزاني من أشد المؤيدين له، والذي جرى خلال رئاسته للإقليم.

وفرضت على إثره بغداد عقوبات على الإقليم، من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وطرد قوات الإقليم "البيشمركة" من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وتحسنت العلاقات بين الجانبين نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن تنتظرهما مباحثات مكثفة بشأن المشاكل العالقة، وتأتي في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وحصة الإقليم من ميزانية الدولة، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات الإقليم "البيشمركة".