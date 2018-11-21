عملية أمنية للجيش الحر ضد العصابات شمالي سوريا

سوريا / الخليج 365
ألقى الجيش السوري الحر القبض على رؤساء 20 عصابة مع عناصرهم والأسلحة التي بحوزتهم، في عملية أمنية بمدينة جرابلس شمالي حلب.
يأتي ذلك بعد عملية مماثلة قام بها الجيش الحر في مدينة الباب شرقي حلب (شمالي سوريا).
والعصابات التي تم إلقاء القبض عليها خلال العملية التي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، متهمة بجرائم أبرزها السرقة والسطو، وتجارة المخدرات.
وعلمت الخليج 365 من مصادر مطلعة، أن العملية ضد العصابات ستمتد إلى بقية المدن والبلدات في المنطقة.
ويقوم الجيش الحر بدعم من الجيش التركي، بعملية واسعة لتطهير المناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، من العصابات الإجرامية.
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