- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أخمد الدفاع المدني بمحايل عسير اليوم حريقًا اندلع في السكن الداخلي لأحد المستشفيات الخاصة تحت الإنشاء وذلك بالقرب من الحزام الدائري.
وفور تلقي البلاغ هرع إلى الموقع فرقة إطفاء من الدفاع المدني، حيث قامت بإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.
وكشفت المعلومات الأولية أن الحريق كان بسبب تسرب الغاز أثناء إعداد وجبة الغذاء، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفه ملابسات الحادث .
شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في السكن الداخلي لمستشفى خاص بـ #محايل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .