اندلاع حريق في السكن الداخلي لمستشفى خاص بـ #محايل

صحيفة الخليج الالكترونية

أخمد الدفاع المدني بمحايل عسير اليوم حريقًا اندلع في السكن الداخلي لأحد المستشفيات الخاصة تحت الإنشاء وذلك بالقرب من الحزام الدائري.

وفور تلقي البلاغ هرع إلى الموقع فرقة إطفاء من الدفاع المدني، حيث قامت بإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحريق كان بسبب تسرب الغاز أثناء إعداد وجبة الغذاء، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفه ملابسات الحادث .