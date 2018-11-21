سفارتنا في #هولندا.. انتخاب #السعودية عضوًا بمجلس منظمة حظر الأسلحة الكيماوي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بهولندا، انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة ٢٠١٩-٢٠٢١.

وقالت سفارة المملكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن انتخاب المملكة، جاء خلال انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الثالثة والعشرون في مدينة لاهاي.

والمنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، عدد أعضائها هو 192 عضوًا، وتغطي ما نسبته 98 في المئة من سكان العالم. ولا تزال أربع دول خارج المنظمة (أنغولا وكوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان)، فيما وقَّعت اثنتان اتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993 دون التصديق عليها (إسرائيل وبورما).

وتحظر اتفاقية المنظمة تصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستخدامها. كما تمنع الموقعين على الاتفاقية من مساعدة بلد ثالث على المشاركة في صنع أو استخدام هذه الأسلحة.

ويتم تمويل المنظمة، عبر الدول الأعضاء، وتقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 65 مليون يورو، وتقع على عاتقها تنفيذ أهداف الاتفاقية، والمتمثلة في القضاء على الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم.