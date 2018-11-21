الأرصاد: هذه خريطة أمطار الخميس بمناطق #المملكة

الخليج - واس

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد (الخميس)، إن الفرصة مُهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة” يمتد تأثيرها لمرتفعات “الباحة، عسير، وجازان” كذلك على “الدوادمي، حفر الباطن، والقيصومة” تتأثر بهذه الحالة المناخية، والسماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة.

وأشار تقرير الهيئة، إلى أن الرياح بالبحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وحالة الموج متوسطة بارتفاع متر إلى مترين.

أما حالة الخليج العربي، فستكون شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، مع حالة متوسطة للموج.

ووفق تقرير الهيئة، سجلت مناطق “مكة، جازان، جدة، والقنفدة” أعلى درجة حرارة وصلت لـ34، فيما سجلت مناطق “أبها، الباحة، وطريف” أدنى درجة وهي 11.