الان تتابع سامسونغ ترفع سقف التحدي.. وتُعلن عن الهاتف “الوحش” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

تتجه شركة سامسونغ للقيام بتغيير تصميم الهواتف المحمولة بععد مرور 10 سنوات على طرح أول هاتف من عائلة “S” للهواتف الذكية.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية فإن الشركة الكورية الجنوبية تنوي طرح هاتفها الذي وصفته بـ”الوحش”بشاشة يصل قياسها إلى 6.7 إنش فضلا عن تزويده بـ 6 كاميرات وذاكرة تخزين بسعة 5 غيغابايت.

وينتظر أن تعلن سامسونغ عن ثلاثة هواتف من “غالاكسي إس 10” يتراوح فيها قياس الشاشة بين 5.8 إنش و6.4 إنش، بالإضافة إلى “الهاتف الثوري” الذي يعرف داخل الشركة بـ”بيوند إكس” Beyond X.

من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في فبراير من العام المُقبل، وسط مساع من الشركة الكورية الجنوبية إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وسط منافسة شرسة من هواوي و أبل.

وكانت شركة “أونور” الصينية قد طرحت قبل فترة قصيرة هاتفا “ماجيك 2” بست كاميرات؛ ثلاث في الخلف وثلاث في الجهة الأمامية.

ورجحت “وول ستريت جورنال” أن يجري طرح جهاز “بيوند إكس” ذي القدرة التخزينية الهائلة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فقط، قبل باقي الأسواق الأخرى.