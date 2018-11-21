دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسلا تخطط لإطلاق الجيل الثاني من Supercharger وتغطية أكبر للأسواق عام 2019

كشف المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بتغريدة على حسابه في تويتر عن خطة الشركة لإطلاق الجيل الثاني من شواحن سياراتها الكهربائية Supercharger والتي ستقوم بعملية الشحن بسرعة أكبر من سابقاتها، بينما نوه أيضاً إلى خطة الشركة لتوسيع شبكة الشحن العالمة للسيارات في مختلف الأسواق العالمية، حيث أضاف أنه من المتوقع أن تكون نسبة التغطية بمعدل 95%-100% مع سكان الأسواق النشطة.

وكانت خطة الشركة في الأصل الوصول 18000 وحدة شحن موزعة في السوق العالمي بحلول نهاية العام الحالي، لكن الشركة لم تصل لهدفها المرجو للحظة فموقعها يظهر فقط ما عداده 11.414 في الأسواق النشطة في العالم؛ مما يوضح تخلف الشركة عن الإيفاء بوعدها السابق والذي يضع بعض الخطوط تحت تصريحات ماسك إذا ما كان سيسلك نفس الأسلوب ولا يفي بوعده هذه المرة.

وأعلن ماسك أيضاً أن الجيل القادم من الشاحن والذي سيحمل اسم Supercharger V3 سيتم طرحه في السوق في وقت مبكر من العام القادم، والجدير بالذكر أنه تم تأجيل موعد إطلاقه مرتين في السابق مما يعني أنه من المفترض أن يكون قيد الخدمة في الآن.

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