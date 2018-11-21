دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 20 مؤسسة إعلامية في المنطقة تنضم إلى سناب شات لعرض محتواها على المنصة

في خطوة لتعزيز تواجدها في المنطقة العربية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، أعلنت سناب عن توسيع المحتوى الذي ستوفره المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة على تطبيقها سناب شات بعد انضمام 20 مؤسسة إعلامية شهيرة في المنطقة إلى الشركة ليزيد بذلك تنوع المحتوى الموجه للمستخدمين من المواضيع التي تحظى باهتمامهم.

وبموجب التعاون بين سناب ومؤسسات الإعلام، فسيتم نشر أكثر من 30 مسلسل من إنتاج الشركات الإعلامية التي انضمت لسناب، كما سيكون هناك العديد من البرامج مثل “سكووب مع رايا” من إم بي سي وبرنامج “طارق شو” من روتانا وبرنامج “فتافيت” من ديسكفري، بالإضافة إلى المحتوى المقروء الذي تنتجه الشركات وسيظهر للمستخدمين ضمن صفحة الاستكشاف “Discover”.

وسيكون المحتوى المنشور على المنصة مناسب لتطبيق سناب شات وطبيعة العرض، حيث سيتم تنسيق المحتوى ليتناسب مع الشاشة العمودية، مع محتوى بمتوسط 5 دقائق للبرامج والتي تتناسب بقصة واضحة وجودة عرض عالية.

كانت سناب تمتلك 9 شركاء إعلاميين في المنطقة لعرض المحتوى على صفحة الاستكشاف، وذلك عند بداية طرح الميزة في المنطقة مع 2017 بعد عامين من طرحها في الولايات المتحدة. أما الآن فقد أصبح هناك أكثر من 100 شريك عالميًا ينشرون محتواهم على الصفحة.

وعلق رامي سعد، رئيس الشراكات الدولية للمحتوى في Snapchat، حول الشراكات الجديدة بقوله: “يعتبر الشرق الأوسط سوقًا نشطًا بالنسبة لشركة سناب من حيث التفاعل مع المحتوى، حيث شهدنا زيادة قدرها 54% في الوقت المستغرق في مشاهدة العروض المتاحة على صفحة Discover من أبريل إلى سبتمبر من هذا العام. وبالنظر إلى العروض الجديدة التي اطلعنا عليها، نحن متأكدون من أنها ستحظى باهتمام مستخدمي وعشاق سناب شات.”

وشملت الشركات الإعلامية التي انضمت إلى سناب؛ كل من شركة أبو ظبي للإعلام، تلفزيون الآن، قناة العربية، شركة ديسكفري، مؤسسة دبي للإعلام، موقع Goal.com / مجموعة بيرفورم، غلف نيوز، مجلة هي، مجموعة آي تي بي الإعلامية، موقع كووورة، مجلة ليالينا، موقع لوليا، موقع لوفين دبي، مجموعة إم بي سي، مجموعة موشن كونتينت، شبكة أونلاين لايف ستايل، مجموعة روتانا الإعلامية، مجموعة ستب، ترند للاتصالات الرقمية، يوتيرن، مجلة فايس العربية.

التدوينة 20 مؤسسة إعلامية في المنطقة تنضم إلى سناب شات لعرض محتواها على المنصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.