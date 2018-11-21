دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطيGalaxy F مع Bixby 3 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصداراها الأول من الهواتف القابلة للطي في بداية العام المقبل، وفي تصريحات الشركة مؤخراً أكدت على جلب مساعدها الإفتراضي Bixby 3 في هاتفها القابل للطي Galaxy F.

أشارت شركة سامسونج في مؤتمر مطوري Bixby الذي عقد مؤخراً إلى خططها لدفع الإصدار Bixby 3 من المساعد الإفتراضي لهاتفها القابل للطي Galaxy F المقرر إطلاقه في بداية العام المقبل.

كما أشار Eui-Suk Chung أحد مطوري Bixby أن المساعد الإفتراضي Bixby 3.0 سينطلق في شهر مارس من عام 2019، وهو الموعد المتوقع أيضاً لإطلاق هاتف Galaxy F، إلا أن Eui-Suk Chung لم يوضح في تصريحاته التحسينات التي سيأتي بها الإصدار Bixby 3.0 من المساعد الإفتراضي.

جدير بالذكر أن سامسونج أكدت أيضاً من جديد على دعم مساعدها الإفتراضي Bixby لتطبيقات الطرف الثالث خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع بمساعدها الإفتراضي عالمياً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تخطط لإطلاق هاتفها القابل للطيGalaxy F مع Bixby 3 ظهر على التقنية بلا حدود.