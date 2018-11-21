شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: النشاط التجارى يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة توفير كل إمكانات نجاح النشاط التجاري، وبما يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج.

وقالت رئاسة الجمهورية - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) العراقية - إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر رسول الحمداني، وعدداً من أعضاء الغرفة، مبينة أن الوفد قدم تهانيه إلى صالح بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش أهم المعوقات التى تواجه عمل غرفة تجارة بغداد وآلية تطوير عملها، موضحًا أن اللقاء شهد كيفية دعم مبادرة رئيس الجمهورية فى إحياء الأحياء القديمة فى العاصمة بغداد عن طريق القطاع الخاص.

وشدد صالح، على ضرورة توفير كل إمكانات نجاح النشاط التجاري، وبما يعزز الاقتصاد الوطنى ويدعم الإنتاج، كما ييسر احتياجات المواطنين، ويساعد التجار العراقيين على أن يكونوا مساهمين فاعلين فى بناء وإعمار المدن والبلاد، مؤكدا على الحرص لتطوير عمل غرفة تجارة بغداد لما يسهم بتحسين وتطوير الاقتصاد.