مناهضة الهلال لقرارات الاتحاد العام طلعت فشوش ومجرد خزعبلات.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الاسطورة محمد وردي غني ..اليوم نرفع راية استقلالنا ونحن ومنذ استقلالنا قبل اكثر من ٦٠ عاما لم نحرز أي بطولة قارية أو عربية علي مستوي الأندية سوي مرة واحدة واحرزها نادي المريخ عام ٨٩ قبل أن تظهر صحافة المشجعين واليوم يرفع نجوم المريخ راية النصر وهم يخوضون أعتي المعارك امام اتحاد العاصمة في بطولة العرب والنصر لن يأتي بالامنيات إنما بالجهد والعرق والدموع والجدية وبالوقفة الجماهيرية الصلبة ..اضف لذلك اليقظة والاستبسال والهدؤ في نفس الوقت هو المطلوب من أفراد خط الظهر والقتال وصناعة الأهداف مطلوب من خط الوسط والاستفادة من أي فرصة مطلوب من خط الهجوم والمتابعة الدقيقة والخروج في التوقيت السليم مطلوب من حارس المرمي والأخطاء الفردية ممنوعة

** فاتني في زحمة الأحداث ان سيف تيري مصاب ولن يشارك اليوم وهذه بالطبع خسارة كبيرة ولكن ثقة الجماهير كبيرة في بكري المدينة والغربال وايضا خالد النعسان

** لا أتفاءل كثيرا بانتصار المريخ لان الخصم شرس وخطير ومتمرس ولكن اتمني ان ينتصر الأحمر

** الجماهير الوفية اكملت استعدادها للوقوف خلف المارد الأحمر وياليت كل من يجلس في المدرجات الشعبية يرتدي اللون الأحمر لتكتمل اللوحة ونرجو أن نشهد تشجيعا داويا قويا هادرا وللتوحد كل التنظيمات وتقف صفا واحدا خلف الزعيم

** اخاف علي المريخ من ضعف اللياقة واللياقة مشكلة تواجه كل أنديتنا وكثيرا ما خسرت في اخر الدقائق بسبب ضعف اللياقة

** بكري المدينة في خط المقدمة خط النار من البداية ولو كان في كامل لياقته سيبهدل الدفاع الجزائري

** نحذر لاعبي المريخ مرة اخري من الحكم السعودي والذي لا يتردد في رفع البطاقة الصفراء أو الحمراء بأقل سبب

** ربما نشاهد ياسر قصاري في وسط الملعب اليوم من البداية وقصاري طال عهده مع المباريات الرسمية ونرجو أن يكون ودالرشيد في كامل لياقته البدنية واحمد حامد التش غياب اليوم بسبب الاصابةو الظهير الأيسر احمد آدم غياب أيضا و النعسان مطالب بإعادة الثقة لنفسه اذا كتبت له المشاركة .

** مجلس المريخ بقيادة ود الشيخ وعبد الصمد حضورا مساء اليوم بالمقصورة الرئيسية

** في احدي مباريات الزمالك المصري الإفريقية قاد مرتضي منصور رئيس النادي التشجيع من المدرجات الشعبية فهل يفعلها محمد جعفر قريش سكرتير المريخ من خلال مباراة اليوم ومن الممكن ان يصطحب معه علي أسد والكندو ومحمد مختار وبقية الشلة

** الدوري الممتاز يفتتح غدا وجماهير المريخ ما زالت تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية في شكوي مريخ الفاشر

** انسو الموضوع ده يا عزيزي ود الشيخ وخليكم مع معركة اليوم ومعارك الدوري الممتاز وأعدوا المريخ جيدا لمعركته الأولي امام الفريق اليوغندي

** رائع جدا ان يلعب الأحمر مباراة دورية قبل لقائه بالفريق اليوغندي

** المباريات الدورية هي التي ستفيد الهلال قبل لقائه ببطل زنجبار المغمور وهذا ما قاله الاخ حسن علي عيسي سكرتير الهلال المؤقت

** بالمناسبة الهلال ليس لديه سكرتير منتخب ولا نائب رئيس بعد إقالة عماد الطيب وابتعاد احمد عبدالقادر

** فاشر السلطان تستقبل الهلال اليوم و الكاردينال في امريكا والدوري في بداياته لذلك لن نسمع ببناء مستشفيات ومدارس في الفاشر

** هنالك استعجال في انطلاقة منافسة الدوري الممتاز ولكن لا بأس فالجمهور في شوق لمشاهدة المباريات وان تنسيه معاناته مع الحياة ومشوار الحياةاليوماتي ما بين الصعب والسهل ما بين الجبل والسهل

** ارشح الأهلي العاصمي وودهاشم سنار وحي العرب لإحراز مراكز متقدمة في الدوري الممتاز هذه المرة

** العزيز الرشيد علي عمر دافع عن الموردة دفاع المستميت ..غريبة

** الرشيد يشترك معي في حب وردي لذلك مسامح في كل ما يكتبه

** شكرا الزملاء معتصم محمود وهاشم الفكي رضوان وعثمان محمد محجوب وارجو ان نتمكن من تصحيح مثار الصحافة الرياضية

** قناة الملاعب هل تستطيع تلفزة الدوري الممتاز من اول مباراة ام تتاخر في التلفزة مثلما يحدث في كل مرة

** قال محمد جعفر قريش .ان قناة المريخ ستكون قناة محايدة ..وقطعا لا تعليق لدينا

** الحاجة نفيسة والدة صديقي الكبير الرائد حقوقي عبدالحميد سيد احمد تجري عملية جراحية في العين صباح اليوم بالقاهرة والامنيات الطيبة ان تكلل بالنجاح …ودعواتكم

** صفوف العيش تلاشت والحمد للله ونتمنى الا تعود مرة اخري وعقبال لصفوف الجاز

** احبك مكانك صميم الفؤاد وباسمك اغني .

** اخر دبوس

** مناهضة الهلال لقرارات الاتحاد العام طلعت فشوش ومجرد خزعبلات