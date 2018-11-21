الفيهم مشهودة.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لقناعتي بأن مباراة المريخ اليوم أمام الاتحاد الجزائري مباراة الجماهير قبل أن تكون مباراة اللاعبين والجهاز الفني..

* ولقناعتي بأن الجماهير إذا أدت دورها كما ينبغي فإن النصر لا محالة لنا..

* فسأكتفي بهذه المناشدة من رابطة المريخ بدبي والامارات الشمالية رغم أنها نشرت في كثير من القروبات الحمراء خلال اليومين الماضيين..

* أعيد نشرها هنا على أمل أن يعم نفعها ويصل صوتها إلى الجميع.. حتى الذين لا يمتلكون عضوية القروبات ولا علاقة لهم بالمنتديات والمواقع الإسفيرية.. وهذا نصها:

* إلى جماهير زعيم الكرة السودانية المريخ العظيم، وقد ظللتم تمثلون عضده مؤازرةً وسنداً ومناصرة..

* بل أسه قلباً نابضاً..

* وأساسه انتماءً صادقاً..

* وعشاقه ولاءً..

* وأنصاره وفاءً على امتداد مساحات صفحات الإرث والتاريخ.. تلكم المتألقة المتأنقة جمالاً وبهاءً ، توثقها الحضارة عمقاً.. والجدارة نهجاً.. والمجد تاجاً.. والسؤدد شرفاً..

* الصفوة الأكارم الأكابر.. اننا باسم إخوانكم وأخواتكم المنتمين لهذا الكيان الراقي الرائع، نناشدكم بان تكونوا أسوداً زائرة.. وحناجر هادرة في مباراة الزعيم اليوم أمام شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة تنبع أهميتها من كونها تحمل اسم الراحل المقيم القائد الفذ الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله.. والذي أحسن خلفه وفادة ناديكم العريق حينما شارك وأبدع وأمتع في مئوية زايد الخير.. بل نال جمهوره الصفوة الحظ الأوفر من الإشادة والاستحسان حين أحسن التشجيع والمؤازرة والمناصرة لعشقه الزعيم.. ورسم أزهي اللوحات بألوانه الزاهية الباهية.. بطريقة حضارية بهرت كل المتابعين والمراقبين..

* وهاهي السانحة تتجدد في لقاء يجمع فريقكم في البطولة العربية، بعد أن أعد العدة من ديار زايد الخير، لنزال ستشهده أم درمان.. أم الامة وحاضنة دار أمة المريخ العريق.. والذي سيظل أعرق الأندية السودانية، وأميزها تشريفاً ومجداً داخل القطر وخارجه.. لبطولات يحكي عنها التاريخ بلسان فصيح.. وبيان صريح..

* نناشدكم ولم يعرف التاريخ عنكم أن خيبتم الظن، أو أدرتم الظهر عن التدافع لتبوء مواقعكم باكراً داخل قلعتكم الحمراء يوم كل نزال وموقعة.. وهي تمتزج وتهتز أركانها حفية بصدق العنفوان.. وزاهي الألوان أحمر وأصفر.. ونجوم تتناثر بين الأيادي.. وعلي الصدور.. بل على أعلى الهامات..

* أيها الجمهور الكريم.. نذكركم بماضيكم في المؤازرة والمناصرة… واخوانكم وأبناءكم في الميدان في حاجة إلى وقوفكم خلفهم، في معركة كروية لا يستهان بخصمها.. ولكنكم ستكونون غذاءً لهممهم وعزائمهم.. ودافعاً لهم لتحقيق المبتغى، تمهيداً لعبور الزعيم إلى مرحلة متقدمة من هذه البطولة التي يتطلع كل مجتمع المريخ وأنصاره إلى نيل كأسها، ليكون رصيد انجاز إضافي لما سبق من بطولات وكأسات خارجية..

* ونختم بأن يستمر نهج خلقكم الرياضي القويم.. ومنازل فريقكم ضيف من شعب شقيق يكن لكم حسن الإحترام والإعزاز..

* ونسال الله التوفيق لفريق المريخ في هذه المباراة وكل القادم من منافسات بفضل الله وكرمه.. وستظل رابطة المريخ بدبي والامارات الشمالية بإمارات زايد الخير منكم وإليكم وبكم.. دعماً غير محدود للمريخ الكيان..

وعاش المريخ موفور القيم كالعهد به..