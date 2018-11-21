الأمن العراقي يعتقل طالبا في إحدى الجامعات

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد بناء على معلومات استخبارية تتمكن من إلقاء القبض على طالب في إحدى الجامعات الحكومية يعمل في الخلايا النائمة لعصابات "داعش" الإرهابية.

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وذكر المركز، أن الطالب، مطلوب بقضايا إرهابية وفق مذكرة قضائية، وقد جرى تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي وقت سابق من اليوم، أوقعت القوات العراقية، بقيادي من تنظيم "داعش" الإرهابي، كان مسؤولا عن ما يسمى بـ"ديوان الحسبة"، ونقطة وصل خارجي مع الإرهابيين في الخارج عن طريق الإنترنت.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان لمركز الإعلام الأمني، وتلقته مراسلتنا، أن "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للداخلية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقي القبض على أحد قياديي "داعش".

وأوضح معن أن القيادي الداعشي، كان يعمل مسؤولا في ما يسمى "الحسبة" وكذلك شغل منصب مسؤول الشرعية لـ"داعش" أيام سيطرة الإرهاب على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

وأضاف معن، كما جاء باعتراف الإرهابي، أنه كان يتواصل مع "الدواعش" من الجنسيات الأخرى عن طريق الإنترنت، مشيرا إلى أن القبض عليه تم في منطقة (حي الكرامة) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، شمال بغداد.