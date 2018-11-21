وزيرة الأمن الغذائي: الإمارات تجري مباحثات مع روسيا حول تصدير الماشية

موسكو- سبوتنيك وقالت الوزيرة، في حوار مع "سبوتنيك" على هامش منتدى "أبوظبي- موسكو" الاستثماري في العاصمة الروسية، ردا على سؤال حول الفرص أمام منتجات "حلال" الروسية في الإمارات "هناك فرص كبيرة للحلال. نحن حتى الآن وافقنا على نحو 12-13 مرعى تعمل وفقا لمعايير "حلال".

وأضافت "أعتقد أنه هناك 10-11 مرعى في روسيا في انتظار الموافقة. ووزارة تغيير المناخ والبيئة في دولة الإمارات مسؤولة عن الموافقة على هذه المراعي، والعملية الآن تجري. وهناك أيضا مناقشات حول إمكانية روسيا لتصدير المواشي الحية إلى الإمارات، مثل الماعز والخراف".

وتابعت المهيري "هناك الآن بعض الشهادات التقنية، تنتظر الموافقة عليها من قبل الطرفين، وهذا سيساهم في تعزيز التجارة، بسبب وجود طلب كبير على الماعز والخراف الحية، ولديكم مساحات وتكنولوجيات لذلك".