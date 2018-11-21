الإمارات ترى فرصا واعدة في تطوير التعاون مع روسيا وخاصة في قطاع الطيران

وقال الحوسني، في حوار مع "سبوتنيك" على هامش فعاليات منتدى أبوظبي — موسكو الاستثماري:

"نحن متفائلون بالتعاون مع روسيا الاتحادية، وهناك سبل تعاون كثيرة وجدناها مشتركة بين الدولتين… وهناك عدة مجالات: التعاون في مجال الصناعات، التعاون في مجال الزراعة، التعاون في مجال التنمية، هناك عدة مجالات، ونحن في مجال الصناعات، وصناعة الطيران متفائلون جدا بالتعاون مع شركات روسية".

وأضاف الحوسني: "نحن لا ننسى مدى تطور الصناعة والتكنولوجيا الروسية".

الجدير بالذكر أن شركة "مبادلة" وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد نفذا حوالي 40 صفقة مشتركة في روسيا بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، حسب ما ذكر وزير التنمية الاقتصادي الروسي، ماكسيم أوريشكين، في افتتاح المنتدى اليوم.

وتشهد اليوم موسكو فعاليات منتدى أبوظبي- موسكو الاستثماري، الذي نظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في موسكو وبمشاركة كل من شركة "الاتحاد" للطيران وشركة " مبادلة" ومركز الصادرات الروسي وحكومة موسكو وغيره من شركات ومؤسسات روسية وإماراتية.