خلال زيارته لفرنسا... منظمة حقوقية تقاضي ولد عهد أبوظبي في باريس

وذكرت الدعوى التي قدمتها منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أن الشيخ محمد، وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

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وأضافت الشكوى المقدمة بالنيابة عن المنظمة التي مقرها فرنسا "بهذه الصفة، فهو قد أمر بقصف على الأراضي اليمنية".

وتأتي الدعوى، التي رفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا لمحاربة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد زار الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وذكر قصر الإليزيه أن زيارة ولي عهد أبوظي لفرنسا، تشكل "مناسبة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وبحث القضايا الإقليمية بهدف العمل معا من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا".