الزياني: 986 مليار دولار قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع باقي دول العالم

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كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، عن نمو حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى نحو 133 مليار دولار في العام 2017، مؤكدا تحقيق مجلس التعاون مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية.

وقال: بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار عام 2017، كما بلغت قيمة وارداته 450 مليار دولار عام 2017، وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع دول العالم نحو 986 مليار دولار في العام نفسه.

وقال الزياني خلال اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، إن التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة حقق إنجازات مهمة وفتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى ما تبذله هذه اللجنة من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس.

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واستدرك قائلا: وهو ما انعكس على العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس، وما تقوم به اللجنة من جهود حثيثة في مجال تعزيز التعاون في المجال التجاري يصب في واقع الأمر في سياق تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وفتح فرص ومجالات التطور والنمو للقطاع الخاص الخليجي ليأخذ دوره الحيوي والبناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد، وظهور تكتلات وشركات عملاقة في شتى الجوانب التجارية، وكذلك التحول الكبير من التجارة التقليدية إلى التجارة الالكترونية وسهولة الوصول إلى المستهلك والبائع والمشتري من خلال الانتشار الواسع للإنترنت والمنصات التجارية، يفرض علينا واقعا جديدا ينبغي مواكبته لتحقيق مزيد من التطور والنمو في هذا المجال.

وختم قائلا: إن إجراء التعديلات والتغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية مطلب يتوجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار لمسايرة التطورات الحاصلة عالميا ومواكبة الركب وكذلك الاستفادة من البنى الأساسية التكنولوجية المتطورة لدول المجلس لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.