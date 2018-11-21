نائب الرئيس السوداني: الحرب في اليمن تقتل الأطفال والمسنين

وقال السنوسي: "اليمن السعيد الحزين بسبب الحرب التي تقتل الأطفال والمسنين والعجزة والكبار، لعل استشهاد (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، يكون سببا لإيقاف الحرب"، وفقا للأناضول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السنوسي اليوم الأربعاء، لدى افتتاح ملتقى ومعرض رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد 17) الذي انطلق في إسطنبول، ويستمر حتى السبت المقبل.

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ودعا نائب الرئيس، تركيا الدولة ورجال الأعمال في "موصياد" إلى الاستثمار في السودان، وخصوصا بعد استئناف التحويلات البنكية إلى البلاد.

وقال بهذا الخصوص: "الثروات تحت الأرض ما ظهر من بترول وغاز وذهب ومعادن، تدعو للاستثمار".

وأعرب السنوسي عن أمله أن "تعود إسطنبول لسيرتها الأولى أيام العثمانيين، ليجددها اليوم الطيب أردوغان، ولينقلها من موقعها الاقتصادي العالمي السادس عشر، إلى أن تتبوأ المقعد العاشر في العالم".

وتابع: "رغم المؤامرات والانقلابات عليها، لكنها لن تثني إسطنبول من تحقيق طموحاتها".

وختم بالقول: "نؤيد حق تركيا في حماية أراضيها من الإرهاب، ونثني على جهودها في استيعاب الملايين من اللاجئين، وعلى مساعيها للحل في سوريا".

ويشارك السودان في التحالف العربي منذ مارس 2015 بآلاف الجنود المشاة.