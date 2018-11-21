المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتوجه إلى الحديدة غدا

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القاهرة — سبوتنيك قال مصدر أممي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن "المبعوث الأممي وصل اليوم صنعاء والتقى مسؤولين من جماعة "أنصار الله"، ويتوجه غدا الخميس إلى الحُديدة، ومنها إلى العاصمة الأردنية عمان".
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وتابع "سبق وأعربنا في أكثر من مناسبة عن قلقنا بشأن التصعيد في الحديدة، والزيارة تأتي في إطار هذا القلق من الأنباء التي تواردت الأيام الماضية بشأن التصعيد".
ونفى المصدر أن يلتقي غريفيث أية أطراف عسكرية، قائلا "ليس من اختصاص المبعوث الخاص لقاء قيادات عسكرية في الحديدة، هو مفوض أممي لاستئناف العملية السياسية، نريد أن نعرب عن قلقنا من التصعيد، وأنه ليس في مصلحة اليمن ولا الشعب اليمني".
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