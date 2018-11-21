البشير: هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ الاتفاقيات مع تركيا

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، "وجود إرادة سياسية قوية" ضامنة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين السودان وتركيا".

جاء ذلك لدى لقائه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في بيت الضيافة (مقر الضيافة الرسمي) بالعاصمة الخرطوم.

ووفق بيان للرئاسة السودانية اطلعت عليه الخليج 365، شدد البشير خلال اللقاء على عمق العلاقات السودانية التركية واستراتيجيتها التي تعززها روابط الدين والتاريخ المشترك.

ونقل البيان نفسه عن وزير الدولة بالمالية مسلم أحمد الأمير، قوله إن "أوقطاي أطلع البشير على نتائج المباحثات المشتركة بين البلدين، واستعداد تركيا للدخول في استثمارات في مجالات الزراعة، وشراكات في مجال التعدين وخصوصا الذهب والنفط بالبلاد".

وأضاف الأمير أنه جرى باللقاء نفسه الاتفاق على تذليل العقبات البنكية، وفتح فرع لبنك "زراعات" التركي بالسودان.

والثلاثاء، اتفق السودان وتركيا على تفاصيل تعاون مشترك مرتقب، في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والنفط والمعادن، والكهرباء والنقل الجوي والمطارات، والصحة والتعليم.

والاثنين، وصل أوقطاي الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، رفقة وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، وعدد من نواب الوزراء، وكبار المسؤولين من مختلف المؤسسات.

وخلال زيارته للخرطوم في ديسمبر / كانون الأول الماضي، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره السوداني على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة انتعاشة منذ زيارة أردوغان للسودان رفقة 200 من رجال الأعمال، حيث شهد توقيع 22 اتفاقية مختلفة بين البلدين.