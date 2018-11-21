إسرائيل تصدق على توسعة للسفارة الأمريكية في القدس

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أعلن رئيس البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس نير بركات، تصديقه اليوم الأربعاء على أعمال توسعة في السفارة الأمريكية في المدينة.

وكتب بركات في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "أنا فخور بالموافقة على توسيع السفارة الأمريكية في عاصمة دولة إسرائيل".

وكان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، قد أعلن تنفيذ أعمال توسعة في مقر السفارة بالقدس، وهو ما يستلزم الحصول على إذن من البلدية الإسرائيلية في القدس.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من مدينة تل أبيب الى القدس في شهر مايو/ أيار الماضي وسط انتقادات فلسطينية وعربية ودولية.

وقال بركات: "إن نقل السفارة كان خطوة تاريخية من قبل الرئيس ترامب، الذي أوضح للعالم كله أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".

وأضاف رئيس البلدية الإسرائيلية: "سنواصل مساعدة الإدارة الأمريكية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعلى إثر القرار، أعلنت القيادة الفلسطينية وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية.