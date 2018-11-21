شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرى الفيوم والان مع التفاصيل
ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، غدا، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين بالمجان، وتقديم العلاج اللازم بمركز شباب قرية قصر رشوان بمركز طامية، وذلك غدا الخميس وبعد غدِ الجمعة.
ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
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