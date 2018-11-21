شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فيروز الأبرز.. "جوجل" يكشف ما بحث عنه السعوديون والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأربعاء، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

جدارة

بدأ مواطنون ومواطنون التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار وعددها 63 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، وذلك عبر منظومة جدارة على الموقع الرسمي للخدمة المدنية، ودعت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية https://www.mcs.gov.sa/_LAYOUTS/intro2017/intro.html?p=2.

ترامب

أثنى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء على السعودية بشأن أسعار النفط فى الآونة الأخيرة، وحث على مزيد من الهبوط فى الأسعار، مشبها الأمر "بخفض ضريبى كبير" قد يدعم الاقتصادين الأمريكى والعالمى.

وقال ترامب "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا شبيه بخفض ضريبى كبير لأمريكا والعالم. هنيئا! 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".

فيروز

تحتفل الفنانة فيروز بعيد ميلادها الـ 83، فولدت فيروز فى جبل الأرز فى لبنان يوم 21 نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، ونشأت فى حى زقاق البلاط فى بيروت، حيث كان والدها يعمل فى محل طباعة صغير، ودرست فى مدرسة القديس جوزيف فى بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.

وزارة التجارة والاستثمار

أكدت وزارة التجارة والاستثمار غلقها 40 حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لبيعها سلعًا مغشوشة، ومقلدة، بعد أن جذبت 700 ألف متابع.

ولفتت الوزارة من خلال إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمى بموقع تويتر، إلى أن المنتجات المخالفة التى تم تسويقها عبر هذه الحسابات كانت عبارة عن عطور والمستحضرات والخلطات التجميلية ومنتجات التخسيس.

وحذرت وزارة التجارة، الجميع من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، مع الحرص على الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التى لديها سجل تجارى أو مسجلة ولديها شهادة خدمة معروف أو المواقع المعروفة عالميًا.

عبدالله بن زايد

أصدرت سفارة سلطنة عمان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، توضيحًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن خروج الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من حفل نظمته بمناسبة العيد الوطني الـ48.

التوضيح الذي نشرته السفارة على حسابها في "تويتر"، قالت فيه: "لقد أقام سعادة السفير حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني٤٨ المجيد، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار القادة العسكريين والمسؤولين بدولةالإمارات العربية المتحدة، وسفراء الدول، وجمع من المواطنين والمقيمين بالدولة".

مقرن بن عبدالعزيز

كشفت وسائل إعلام رسمية سعودية أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نفى صلته بحساب انتحل اسمه بموقع تويتر، متوعّدًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقف وراءَه.

وكان ناشطون سعوديون وأمراء من الأسرة الحاكمة لاحظوا نشاط الحساب، وأكَّدوا أنه مزور رغم أن صاحبه تمكَّن من الحصول على علامة التوثيق التي يفترض أنها لا تقدّم من قبل تويتر إلا لمن تم التأكد من هوياتهم ومطابقتها لبيانات الحساب.

ونجح النشطاء بعد حملة تبليغ مكثفة في الضغط على تويتر، وتم إلغاء علامة التوثيق التي حصل عيلها الحساب.

وأفادت الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبد العزيز بأن “هناك حسابًا موثَّقًا في موقع تويتر ينتحل شخصية الأمير مقرن بن عبد العزيز، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه”، وبعد هذا التصريح جرى توقيف الحساب من قبل تويتر.