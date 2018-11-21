شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي "الكفاح" بالفرافرة والان مع التفاصيل

ينظم حزب مستقبل وطن محافظة الوادي الجديد، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين مجانا وتقديم العلاج اللازم بقرية الكفاح بمركز الفرافرة. ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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