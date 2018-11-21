شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يحتفل بذكرى المولد النبوي ويوزع الحلوى على الأطفال الأيتام في الوادي الجديد والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، تم خلالها توزيع حلوي المولد النبوي علي الأطفال الأيتام. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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