شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يُنظم ندوة إرشادية عن الطرق الحديثة لزارعة القمح في بني سويف والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ندوة إرشادية للمزارعين بمقر الجمعية الزراعية بقرية الحمام بمركز ناصر حول "الطرق الحديثة لزراعة القمح". ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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