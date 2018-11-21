شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يُنظم ندوة حول "المواطنة" في بني سويف والان مع التفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ندوة حول "المواطنة" بقاعة الوحدة المحلية بقرية قمبش بمركز ببا. ويأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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