شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقه لرقمين قياسيين.. ننشر أسرار حول اللاعب حسين عبدالغني والان مع التفاصيل

في الفترة الأخيرة، حقق اللاعب السعودي حسين عبدالغني رقمين قياسيين آخرهم مع الأخضر خلال مشاركته في مباراة الأردن، حيث أصبح أكثر اللاعبين السعوديين خوضا للدقائق أمام 6 منتخبات مختلفة.

كما حقق لاعب فريق أحد حسين عبدالغني، رقمًا قياسيًّا جديدًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح عبدالغني أكثر مدافع صناعة للأهداف خلال موسم واحد في البطولة، حيث صنع صاحب 41 عامًا، سبعة أهداف في موسم 2013-2014، عندما كان يلعب لفريق النصر.

وحسين عمر عبد الغني سليماني، هو لاعب كرة قدم سعودي، ولد عام 21 يناير 1977 في مدينة جدة، يلعب كظهير ومحور دفاعي ووسط ايسر يلعب حالياً في نادي أحد ، لعب لنادي الأهلي السعودي ثم انتقل إلى فريق نيوشاتل السويسري في 2008 في تجربة احترافية ،وبعدها انتقل إلى نادي النصر السعودي و وقع مخالصة مالية مع النصر في عام 2017. وفي صيف 2017 إنتقل لنادي فيريا البلغاري و في صيف 2018 وقع مع نادي أحد. شارك في ثلاث بطولات لكأس العالم مع منتخب بلاده السعودية

حسين عبد الغني لاعب كرة قدم سعودي وهو من اللاعبين القلائل الذين مروا على أشبال الأهلي ثم شبابه ثم الفريق الأول، وكانت مباراته الأولى مع الفريق الاهلاوي الأول مع القادسية في الخبر في كأس الاتحاد السعودي، حينها خسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، فكان يوم الثلاثاء 2 / 5 / 1416 هـ شاهدًا لأولى مباريات حسين عبد الغني مع الأهلي، والشيء الذي قد لايعرفه البعض أن حسين كان في الأصل مهاجم وكان هداف الأهلي في درجة الناشئين ولكن فضل المدرب (أمين دابو) نقله لمركز الظهير وبالفعل أصبح حسين في هذا المركز الأفضل على الإطلاق، ويصبح من خلال مسيرة طويلة أفضل ظهير أيسر أنجبته الملاعب السعودية.

ومع مرور الأيام يقترب الكبير مع تسجيل تاريخ رائع مع ناديه الأهلي حيث لعب حسين مع الأهلي 287 أي اقترب وبشكل كبير من إمضاء اسمه مع اللاعبين الذين دخلوا نادي الـ 300 في النادي الأهلي رغم أنه تجاوزالثلاثون من عمره، وقد كان جيل حسين ومن معه أمثال : خالد مسعد والسويد وشليه وغيرهم.. هم من أعادوا الأهلي إلى طريق البطولات بعد غياب دام 13 سنة فحقق حسين مع الأهلي البطولات المحلية والخليجية والعربية.

انتقل إلى نادي النصر السعودي مطلع موسم 2009/2010 قادما من نيوشاتل السويسري بعد رحلة إحتراف خارجية ناجحة، صاحب انتقاله كثير من الشائعات كانت جماهير ناديه السابق الأهلي السعودي تطالب إدارة النادي التعاقد مع حسين عبد الغني ليختم مشواره الكروي في النادي وكانت الرغبة من الطرفين حيث ابدى رغبته في التوقيع مع " معشوقه " النادي الأهلي على بياض، إلا أن ايدي خفيه لها سلطة رفضت عودة حسين للنادي فكانت ردة الفعل غضب وخلاف كبير بين الجماهير وهجوم جماهيري كبير على إدارة نادي الاهلي، كل المحاولات من الجماهير العاشقه للاعب كانت فاشله وانتقل حسين عبد الغني إلى النصر الانتقال الذي صاحبه غضب جماهيري كبير، أعلن بعدها النجم الكبير ان الذي منعه من ارتداء شعار الأهلي لن يمنعه من عشق الأهلي وسيظل عاشق اهلاوي متيم، وسـ يلعب مع النصر بكامل انتماءه وحماسه. ويصنف هذا الانتقال كأغرب صفقه حدثت في الكره السعودية حتى اليوم، فكانت هذه الصفقه صدمه للجماهير السعودية بشكل عام، كثير من الجماهير حتى هذا الوقت لم تستوعب حقيقة انتقالة لشدة اخلاصه.وبعد ذالك الجماهير الاهلاوية خاصة والسعودية عامة بأن نادي الأهلي رفض رجوع حسين إلى ناديه الأهلي .

يتهم حسين عبدالغني انه سبب في ابعاد بعض المدربين عن نادي النصر من أبرزهم الكرواتي زوران مامتيش و يتهم أيضا انه سبب في ابعاد بعض اللاعبين عن النادي.