عاهل الأردن يمنح محمد بن زايد وسام "الحسين بن علي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتسلم الوسام من العاهل الأردني

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وسام "الحسين بن علي"؛ تقديراً لدوره في تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني، الثلاثاء، العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

جاء ذلك بحسب ما كتبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على موقع "تويتر".









كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه العاهل الأردني.

وتزينت شوارع العاصمة عمان، بالأعلام الأردنية والإماراتية، احتفاء بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



