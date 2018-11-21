الان تتابع خاصية سرية في آيفون تفيدك بالكتابة سريعاً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:
يبحث الكثير من مستخدمي هواتف آيفون على اختصارات تجعلهم يزيدوا من انتاج الكتابة خصوصاً مع النصوص الطويلة.
ونشرت المدونة كريسي براير دايفس خاصية “يجهلها كثيرون” في هاتف آيفون، تسمح بتحريك مؤشر الكتابة وسط النص من دون عناء.
ومن خلال الخاصية يستطيع المستخدم تحريك مؤشر الكتابة وسط النص في الرسائل بالضغط المستمر على زر “المسافة” في وسط لوحة الحروف، ثم التحريك يمينا ويسارا بسرعة، من دون رفع الإبهام من الشاشة.
ونشرت المدونة في تغريدة عبر “تويتر”، قائلة: “لماذا لم يخبرني أحد عن هذه الخدعة في آيفون؟”
كما تساعد الخاصية في التعديل على نص تم كتابته في التطبيقات التي تعتمد على الرسائل النصية مثل “واتساب” و”فيسبوك ماسنجر” و”سناب شات”.
شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية سرية في آيفون تفيدك بالكتابة سريعاً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .