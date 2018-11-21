الان تتابع مثقفو ومثقفات الجوف: زيارة الملك سلمان مناسبة تاريخية وحدث نستلهم منه الإبداع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عدد من المثقفين والمثقفات في منطقة الجوف، عن سعادتهم وسرورهم بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله للمنطقة، مبينين أنها مناسبة تاريخية، وحدث يستلهمون منه الإبداع.

وأوضحوا في تصريحات لهم أن الزيارة صنعت لهم منصة رحبة سعدوا لها وأسعدتهم، امتدت بحجم أبعاد واتجاهات الزمن والحضارات السالفة في المنطقة وكلما استشرفت المستقبل وتمددت الجوف أكثر وأطول وأعمق في فضاءات الكلمة المتجسدة باللغة المشتعلة وهاجًا وضوارًا بصدق المفردة وأصالة اللغة المتأصلة في المكنون والمضمون، استبكوا لنا من جوف الحرف ومنتوج الكلم البديع من أرض الحلوتين.

وأضافوا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – للمنطقة تأتي لتفقد احتياجات المنطقة والمواطنين وتلمس احتياجاتهم. وقالوا : اليوم في هذا الحدث التاريخي عطاءات جديدة, وروافد جديدة لزيارة الملك المفدى الذي ينقل هذا المكنون والمكنوز الغالي “الجوف الأرض.. الإنسان.. الحضارة”، من سلم الأرض لعتبات العلياء والمجد في سلم سماء التنمية البشرية والحضارية للوطن الذي قاده رفعة وازدهارًا، نمضي معًا بين صدى حراك المثقف والقيادة.

وأضافوا: أرعوا أسماعكم لنبض الجوفيين، خصوصُا وأن الزائر الكريم، ملك كريم تربطه وشائج اللغة الثقافية التي تجتمع ونرقب جغرافيتها بين سطور ومقالات الأدباء والمثقفين.

وتابع يقول إنهم بحضرة ملك مثقف وولي عهد صاحب رؤية إعلامية وثقافية حمل على عاتقه والشعب يؤازره المستقبل الثقافي والأدبي الذي يليق بحراكنا الأدبي ومشهدنا الثقافي والإعلامي في رؤية 2030م. واستهل الأديب والباحث إبراهيم خليف السطام بهذه المناسبة التاريخية التي وصفها بالأيام المباركة مُرحبًا بخادم الحرمين الشريفين في منطقة الجوف.