مارك زوكربيرج لا ينوي التخلي عن رئاسة فيسبوك

أكد مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لمجموعة "فيسبوك"، أنه لا ينوي الاستقالة من منصب رئيس مجلس إدارة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء قناة "سي إن إن بيزنس" مع زوكربيرج مؤسس شبكة فيسبوك الاجتماعية التي تتخبط راهنا في مشكلات جمة.

وردا على سؤال عن احتمال تخليه عن رئاسة مجلس الإدارة، قال زوكربيرج إن الاحتمال غير وارد.

ودافع زوكربيرج عن ثاني كبار المسؤولين في الشركة شيريل ساندبرج، التي انتُقدت على طريقة إدارتها للأزمات الأخيرة التي واجهت المجموعة، قائلاً: "شيريل عنصر مهم في الشركة، وهي تبذل مجهودا كبيرا لجبه التحديات التي تعترضنا".

وأضاف: "شيريل ساندبرج شريكتي منذ 10 أعوام، وأنا أعتد كثيرا بالعمل الذي أنجزناه معا، وآمل أن يستمر هذا التعاون في العقود المقبلة".

وتتخبط "فيسبوك" في فضائح عدة، أبرزها تداعيات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2016، وفضيحة استغلال مجموعة "كامبريدج أناليتيكا" بيانات المستخدمين من دون علمهم لأغراض سياسية، فضلا عن ثغرة أمنية أدت إلى قرصنة ملايين الحسابات.

واتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا شبكة فيسبوك بتنظيم حملة للتشهير بمنتقديها، الأمر الذي نفاه زوكربيرج بشدة، قائلاً إن مقال "نيويورك تايمز" ليس صحيحا، إلا أنه أقر بوجود مشاكل داخل الشركة.