محمد النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال

أبدى أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى اهتمامه بضم بابلو فورنالس لاعب وسط فياريال الإسبانى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن مدرب أرسنال حدد نجم وسط فياريال لتدعيم منطقة خط الوسط الهجومى وسيقوم بتمويل الصفقة عن طريق الاستغناء عن بعض لاعبيه وأبرزهم محمد الننى لاعب المنتخب الوطني. ويتمسك أوناى إيمرى بضم بابلو فورالنيس صاحب الـ 22 من فياريال بالرغم من رفض الأخير بيعه لفولهام ووستهام منافسى أرسنال فى الدورى الإنجليزى. أوضحت الصحيفة، أن أرسنال سيضطر إلى بيع محمد الننى مقابل 20 مليون يورو فى يناير المقبل، من أجل تدعيم صفقة بابلو فورنالس وإستقطابه إلى ملعب الإمارات وإرتداء قميص "المدفعجية". وشارك بابلو فورنالس مع فياريال الأسبانى فى 17 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم وأحرز 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين. يرتبط بابلو فورنالس بعقد مع فياريال الأسبانى ينتهى فى يونيو 2022.

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