ترامب يصدر عفو رئاسي عن زوج من الديوك الرومية

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عفواً رئاسياً عن زوج من الديوك الرومية لينقذهما بذلك من أن يتحولا لوجبة شهية على الموائد.

ووفق شبكة "سي إن إن"، فإن العفو الرئاسي أخرج الديكين بيس وكاروتس، "بازلاء" و "جزر " بالعربية، من قائمة تضم نحو 50 مليون ديك رومي سيصبحون وجبات رئيسية شهية على موائد الأمريكيين في "عيد الشكر" الذي يصادف الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وفي كلمة له بالبيت الأبيض، حث ترامب الأمريكيين التحلي بروح الحب والتفاهم وأن يلتحموا كعائلة أمريكية واحدة .

وقال ترامب إن الديكين "المحظوظين" بيس وكاروتس، سيعيشان ما تبقى من عمرهما في الحرم الجامعي لجامعة "فيرجينيا تك"، تحت رعاية طلاب يدرسون علوم الطيور، وأطباء بيطريين في قسم علوم الحيوان والدواجن بالجامعة.

وأضاف مازحا: "لا أستطيع أن أضمن أنهما (الديكين) سيستطيعان التمتع بالعفو الرئاسي، لأن الديمقراطيين ربما يستدعونهما للشهادة".

وأعرب الرئيس عن تضامنه مع المتضررين من الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا، وقدم الشكر لرجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية.

والعام الماضي أرسل البيت الابيض الديكين "درمستك" و"ويشبون" إلى معرض "جوبلرز ريست" بجامعة فيرجينيا، حيث انضما إلى "تاتير" و"توت" اللذين عفا عنهما الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016.