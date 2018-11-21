دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Mark Zuckerberg يؤكد على إستمراره كرئيس تنفيذي للفيس بوك ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد Mark Zuckerberg في تصريحاته الأخيرة لشبكة CNN الإخبارية، على تحمله المسؤلية كرئيس تنفيذي للفيس بوك عن التطورات الأخيرة، كما أضاف أنه لا يخطط للإستقاله من منصبه في الوقت الحالي حتى مع تصاعد الجدل المحيط بالفيس بوك في الفترة الأخيرة.

واجهت شركة الفيس بوك العديد من الفضائح في الفترة الأخيرة، التي أثارت ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن مع هذه الإنتقادات التي توجه للشركة مؤخراً أكد Mark Zuckerberg على إستمراره كرئيس تنفيذي للشركة، كما أشار إلى أن عليه تحمل مسؤلية تداعيات الفضائح الأخيرة كرئيس تنفيذي للفيس بوك.

وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً عن تجاهل كلاً من Zuckerberg و Sheryl Sandberg علامات الخطر التي تواجه الشركة نتيجة تداعيات فضائح الفيس بوك في إستخدام بيانات المستخدمين في الحملات الإنتخابية، حيث تصاعدت التساؤلات حول إستمرار Zuckerberg في منصبه كرئيس تنفيذي للفيس بوك مع إستمرار الإنتقادات الموجه إليه.

كما أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيس بوك قامت بالإستعانه بشركة Definers Public Affairs المختصة في الرد على الإنتقادات السلبية الموجهة للشركة.

كما علق Zuckerberg على قراره بترك تعليق دونالد ترامب عام 2015 الذي جاء فيه”منع دخول المسلمين في الولايات المتحدة” حيث أشار إلى أنه استهدف بذلك إتاحة الفرصة للمستخدمين بمتابعة تصريحات السياسين.

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هذا الموضوع Mark Zuckerberg يؤكد على إستمراره كرئيس تنفيذي للفيس بوك ظهر على التقنية بلا حدود.