دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم رقاقة معالج Exynos 7885 في هاتف Galaxy M2 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر مؤخراً تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy M2 عبر AnTuTu، تكشف عن رقاقة المعالج التي تدعم الهاتف المرتقب.

يأتي هاتف Galaxy M2 قريباً كأحد إصدارات سامسونج من الهواتف التي تستهدف سوق الهاتف المتوسط، حيث كشف عن بعض مواصفات الهاتف في تسريبات إختبارات AnTuTu.

ويظهر الهاتف في التسريبات برمزSM-M205F، حيث تدعم العملاق الكوري هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 7885، وهي رقاقة المعالج ذاتها التي استخدمت من سامسونج في إصدارات 2018 من سلسة هواتف Galaxy A.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy M2 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ونموذج أخر من الهاتف مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

يذكر أن رقاقة معالج Exynos 7885 هي واحدة من رقاقات سامسونج التي تقدم آداء جيد لسلسة Galaxy M، حيث تأتي بدقة تصنيع 14 نانومتر، كما تضم 2 من أنوية Cortex-A73 مع 6 من أنوية A53، أيضاً تضم كارت شاشة Mali-G71، وهي إختيار جيد من سامسونج لإصدار Galaxy M2 أحد الهواتف المتوسطة من الشركة.

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هذا الموضوع سامسونج تقدم رقاقة معالج Exynos 7885 في هاتف Galaxy M2 ظهر على التقنية بلا حدود.