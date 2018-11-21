شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اليمنى: الحوثيون حولوا الجامعات إلى ثكنات عسكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور، حسين باسلامة، أن ميليشيا الحوثى الانقلابية حولت الجامعات إلى ثكنات عسكرية ومناطق للحشد الطائفى والتجنيد العسكرى فى مخالفةٍ واضحة لحقوق الإنسان وكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، حسبما أوردت سبأ.
ولفت إلى الانتهاكات التى تعرض لها العاملون فى مؤسسات التعليم العالى من قبل الميليشيا والتى كان آخر ها فصل المئات من الكوادر الأكاديمية وتنزيل أسمائهم من كشوفات المرتبات فى مناطق سيطرتها.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الشامل والعادل الذى يتطلع إليه كافة أبناء الشعب وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمنى وعلى رأسها القرار الدولى 2216.
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